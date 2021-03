Ma quali saranno gli interventi per contrastare l’aumento dei contagi? “Saranno predisposti posti di blocco per accertare il rispetto normativo del divieto di spostamento tra comuni – così come stabilito per le zone cosiddette arancioni – oltre che per assicurare il divieto di assembramenti in strada, ovvero, in particolari luoghi di aggregazione, soprattutto da parte dei giovani e dei minorenni. Fortemente ribadito, invece, il rispetto degli obblighi di utilizzo delle mascherine – nonché – del distanziamento sociale. La situazione – dichiara il sindaco, Giovanni Palomba – ritorna a destare preoccupazioni. Stiamo attraversando una fase particolarmente critica e delicata nella quale, come ci evidenziano i dati, i più esposti sono proprio i nostri giovani. Collaborare, oggi, è un dovere di tutti”.