Sempre efficace l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Massima l’attenzione al contrasto della violenza di genere. Ancora una volta i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito 2 arresti in poche ore.

Mariti violenti: due arresti a Giugliano e Qualiano

Il primo proprio a Giugliano. A finire in manette, arrestato dai militari della sezione radiomobile un 51enne di origini romene. Un cittadino aveva segnalato un’accesa lite in abitazione. Secondo quanto accertato, l’uomo aveva picchiato la moglie convivente per futili motivi. La donna, in sede di denuncia, ha raccontato che le violenze duravano ormai da due anni: vessazioni mai denunciate di natura fisica e psicologica.

Stessi militari, questa volta a Qualiano, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 36enne del posto. Anche in questo caso, i militari sono intervenuti presso l’abitazione di 2 coniugi. Allertati da alcuni vicini, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Aveva malmenato la moglie, offendendola e minacciandola davanti agli occhi dei figli minori. La donna ha riferito che da circa otto anni era costretta a subire vessazioni dal marito tossicodipendente. Anche in questo caso non erano mai state presentate denunce.

