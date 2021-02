Si chiama “La stanza degli sguardi” e consentirà ai pazienti Covid di vedere i propri familiari. E’ questo il primo progetto in Campania per favorire gli incontri di pazienti affetti da Coronavirus con i loro parenti.

Napoli, la stanza degli sguardi

La stanza degli sguardi sarà a Napoli all’Ospedale del Mare. Il progetto riprende quella che altrove è nota ormai come stanza degli abbracci, un’idea che avrebbe dovuto essere realizzata anche nel nosocomio napoletano ma che non è stato possibile per i lunghi interventi che avrebbe comportato. Così si è optato per delle grandi vetrate che separano i familiari dai pazienti Covid ma che consentono ad entrambi di guardarsi almeno negli occhi.

L’isolamento dovuto al virus purtroppo in questo anno di pandemia ha fatto sentire sempre più soli i contagiati, non solo quelli in isolamento domiciliare ma soprattutto tutti i ricoverati. Poter vedere anche per pochi minuti e a distanza un familiare n tutta sicurezza potrebbe essere un sostegno psicologico importante per chi combatte contro questo virus.

La stanza potrebbe aiutare soprattutto anziani poco avvezzi alle nuove tecnologie. Finora sono stati già una quarantina gli “incontri con gli occhi”. L’ospedale segue un calendario preciso e organizzato su base giornaliera. Ovviamente il tutto redatto per evitare assembramenti, quindi sono consentiti sei ingressi al giorno, ristretti a un numero preciso di familiari per ogni incontro che dura al massimo per dieci minuti.

