Troppi contagi tra il docenti e personale scolastico il sindaco di Nocera Superiore chiude tutte le scuole. Il primo cittadino della città, con un’ordinanza restrittiva ha sospeso il ritorno in classe a partire da oggi, 25 gennaio, per tutta la settimana. Qui l’ordinanza completa del sindaco Cuofano.

Il post del sindaco

Ad annunciare la chiusura è stato lo stesso sindaco di Nocera Superiore, con un messaggio video ai suoi concittadini nella serata di domenica 24 gennaio. “Purtroppo poche ore fa è pervenuta la notizia di qualche caso positivo tra gli screening effettuati venerdì tra docenti e personale scolastico”, ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Cuofano, “Per questo ho ritenuto doveroso rinviare la partenza della didattica in presenza. Una scelta molto difficile, ma purtroppo in seguito a questi esiti, con altri ancora non arrivati, mi sento in dovere per tutelare la salute pubblica di rinviare il ritorno a scuola. Mi rendo conto dei problemi per genitori e studenti, ma ho il dovere in questo momento preservare la salute di tutti. Valuteremo in settimana l’andamento delle cose ed in base a questi esiti prenderemo le nostre decisioni. Oggi non possiamo permetterci che il rientro a scuola porti ad un aumento dei contagi”, ha concluso Cuofano.

Scuole chiuse anche a Montecorice, il sindaco Pierpaolo Piccirilli lo ha disposto a decorrere da lunedì 25 gennaio e fino a sabato 30 gennaio.

