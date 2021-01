Dopo giorni di tensione, con una crisi di Governo aperta nel pieno della pandemia di Covid, il premier Conte arriva a Montecitorio per parlare della situazione politica e verificare che ci siano ancora i numeri per governare.

Conte alla Camera: “Crisi senza fondamento, adesso si volta pagina”

“Al culmine di settimane di attacchi scomposti dei parlamentari di Italia Viva, le ministre si sono astenute dal voto sul Recovery plan, giustificato dalla mancanza del Mes”, ha esordito Conte alla Camera dei Deputati.

“Lo scorso 13 gennaio è stata indetta una conferenza stampa in cui sono state confermate le dimissioni delle ministre, si è aperta una crisi che deve trovare qui un chiarimento”.

“In una fase cruciale di questo Paese, mentre la pandemia è ancora in corso, confesso di avvertire un certo disagio, sono quei oggi non per annunciare nuove misure di sostegno, non per annunciare la nuova bozza del recovery. Ma per parlare di una crisi senza fondamento“, ha aggiunto.

Recovery Plan

Proprio sul Recovery Plan, Conte ha rivendicato che “nonostante ci sia stato un chiaro contributo al miglioramento della bozza originaria” del piano, “c’è stata un’astensione motivata principalmente per il fatto che la bozza non contempla le risorse del Mes, che però nulla ha a che vedere con il Recovery fund”.

“Le nostre energie – prosegue – dovrebbero essere concentrate tutte, sempre, sulla crisi che attanaglia il Paese, mentre così appaiono dissipate in contrappunti polemici, spesso sterili, incomprensibili a chi tutti i giorni si confronta con la malattia e la crisi sociale”, ha aggiunto.

Crisi di governo

“Questa crisi ha provocato profondo sgomento nel Paese, e rischia di produrre danni notevoli, e non solo perché ha già fatto salire lo spread, ma ancor più perché ha attirato l’attenzione internazionale. A questo punto non si può cancellare quel che è accaduto e non si può pensare di recuperare quel clima di fiducia che è condizione imprescindibile per lavorare insieme. Adesso si volta pagina”.

