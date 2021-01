Blue Monday, è oggi è il giorno più triste dell’anno: ecco cos’è, come si è diffuso, da chi è stato usato questo termine, e come sconfiggerlo. Dagli inizi degli anni 2000, tra i giorni dell’anno si è fatto spazio il Blue Monday, inteso come il giorno più triste dell’anno. Andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta e come poterlo sconfiggere.

Blue monda: significato

Il termine Blue Monday è stato usato per la prima volta il 24 gennaio 2005. Tale parola è comparsa in un comunicato stampa di Sky Travel, canale televisivo del gruppo Sky UK dedicato ai viaggi.

Con il termine Blue Monday si indentifica, il giorno più triste dell’anno. Secondo lo psicologo dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall, il Blue Monday cadrebbe il terzo lunedì del mese di gennaio. La teoria dello psicologo nasce da una serie di calcoli e variabili, tra cui il meteo, i sensi di colpa per le eccessive spese del periodo natalizio, la conseguente difficoltà di arrivare al prossimo stipendio, il calo di motivazione dopo le Feste e la difficoltà a riprendere a pieno regime.

Tale teoria, però è stata confutata dalla stessa Università di Cardiff, in quanto si dissocia bollando l’equazione di Cliff Arnall come pseudoscienza. Con questo termine si indicano quelle pratiche che vogliono apparire scientifiche, ma che in realtà violano il rigore della scienza e sono inadatte e raggiungere una conoscenza oggettiva, affidabile e verificabile.

Blue Monday: operazione pubblicitaria e rimedi

Il Blue Monday in realtà si presenta come un’operazione prettamente pubblicitaria. Infatti, il reale scopo del comunicato stampa di Sky Travel era quello di aumentare la vendita dei biglietti aerei.

Questa trovata pubblicitaria, in effetti, ha avuto molto successo e dunque pur non essendo riconosciuto scientificamente, resta comunque, un giorno triste per la maggior parte degli uomini.

Quello del giorno più triste dell’anno soprattutto in Gran Bretagna, è un argomento molto serio, e per far fronte alla tristezza molti inglesi hanno escogitato dei rimedi. Primo fra tutti è sicuramente fare acquisti, ma anche praticare attività fisica. Secondo studi accertati, infatti, fare sport, stimola la produzione di endorfine che contribuiscono al benessere psicofisico.

Che ci crediate o no il Blue Monday, cade proprio oggi, ed è uno degli argomenti più discussi e presente su tutti i social. In particolare, su Instagram, dove sta spopolando l’Hashtag bluemonday.

continua a leggere su Teleclubitalia.it