Ennesima vittima della Terra dei Fuochi. Muore a soli 14 anni Melissa, una ragazzina sconfitta dalla leucemia. A darne notizia attraverso il suo profilo Facebook la giornalista Marilena Natale, da sempre attiva contro il disastro ecologico campano.

Gragnano, addio a Melissa: aveva solo 14 anni

“Sto ancora cercando di capire, come farò a non sentire più la tua voce che mi dice: “Io ti amissimo”. Il mio cuore si è frantumato in milione di pezzi e la rabbia dell’ennesima sconfitta mi sta logorando – ha scritto Marilena -. Perdonami amore mio. Buon viaggio Melissa anima bella, proteggi la mia Aurora. Io lotterò per te”

Da quanto si apprende, la giovanissima stava lottando contro una forma violenta di leucemia da molto tempo. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sono drammaticamente aggravate fino al decesso, sopraggiunto in queste ore. Il popolo del web sta esprimendo in queste ore il suo cordoglio per l’ennesima vita spezzata dalla Terra dei Fuochi.

