Arrivano altri 4 provvedimenti nei confronti dei responsabili degli scontri a Napoli la notte del coprifuoco. Il Questore di Napoli ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. Daspo “fuori contesto”, per la durata di 5 anni.

Scontri a Napoli, 4 daspo

E’ previsto l’obbligo di comparizione per i primi due, nei confronti di 4 napoletani tra i 24 e i 33 anni, di cui tre con precedenti di polizia. Questi lo scorso 23 ottobre sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili di devastazione, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità eversiva, commessa in occasione di un corteo non autorizzato sfociato, all’esterno della sede della Regione Campania in via Santa Lucia, in violenti scontri con le Forze dell’Ordine.

La notte del 23 ottobre in migliaia si riversano in strada per protestare contro il coprifuoco. Una protesta che poi degnerò in guerriglia urbana. Lo scontro fu violento con le forze dell’ordine con lanci di oggetti, aggressioni testimoniate da numerosi video.

