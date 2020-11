Quindicimila mascherina non a norma sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un deposito a Gianturco. Prive delle certificazioni di sicurezza erano pronte a finire sul mercato. Spacciate come KN95, l’equivalente delle nostre FFP2, non garantivano protezione contro il temuto coronavirus. Il proprietario, un cinese, è stato denunciato dalla Fiamme Gialle. Dall’inizio della pandemia i sequestri sono stati frequenti. Tanti i delinquenti che volevano mettere sul mercato merce contraffatta e non a norma a discapito della salute dei cittadini.

Anche i carabinieri proseguono la loro azione di contrasto dell’illegalità: tra Mugnano, Melito e Villaricca gli uomini dell’Arma hanno multato 36 persone che non indossavano la mascherina.

Sempre a Villaricca hanno trovato una sala completamente abusiva adibita a centro scommesse in via della libertà. I 2 “titolari” – denunciati e sanzionati per le norme anti-contagio – prendevano le scommesse sportive in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Sanzionati anche gli 8 “clienti” presenti e impegnati a “puntare”. I Carabinieri hanno sequestrato il locale, un computer e la somma contante di 610 euro.

Gli uomini diretti dal capitano Lo Conte fanno sapere che I controlli continueranno a tappeto anche nei prossimi giorni.

Come dire, uomo avvisato, mezzo salvato.

