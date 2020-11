Pazienti Covid e non in fuga nel Lazio dalle strutture ospedaliere campane. Non si tratta di casi isolati, ma di un fenomeno di massa registrato negli ultimi dieci giorni. Sono più di 100 le persone che hanno varcato i confini regionali per ottenere assistenza medica al di fuori dela Campania.

Pazienti campani in fuga nel Lazio: boom di ricoveri a Formia

E’ uno degli effetti collaterali del sovraffollamento dei presidi ospedalieri napoletani. Chi si è infettato di Covid-19, oppure soffre di altre patologie, noleggia un’ambulanza oppure affronta un piccolo viaggio in auto per ottenere un ricovero o un’assistenza sanitaria in terra pontina. Se ne contano diverse decine. C’è chi ha problemi cardiaci o una semplice frattura. Teme di finire nell’inferno del Cardarelli o in una delle file all’esterno dell’ospedale Cotugno, così preferisce spostarsi anche oltre il Garigliano per ottenere assistenza.

Due gli ospedali che registrano questa “migrazione” sanitaria. Il Dono Svizzero di Formia e il Goretti di Latina. A Formia, in una settimana, e precisamente dal 4 all’11 novembre, hanno fatto ricorso ben 96 persone delle province di Caserta e Napoli. Al “Goretti” di Latina altre dieci. Trattandosi a Formia ormai di un paziente ogni cinque proveniente dalla Campania, la stessa Regione Lazio si è attivata e l’assessore alla salute Alessio D’Amato avrebbe già ricevuto rassicurazioni dalla giunta del governatore Vincenzo De Luca su un intervento per porre un freno a tale preoccupante trend.

Al momento, provenienti dalla Campania, sono sedici i pazienti ricoverati nelle strutture dell’Asl di Latina e 5 per Covid. Si tratta di una difficoltà che si aggiunge a quella già patita dall’intera rete ospedaliera laziale, che sta affrontando la seconda ondata del Covid esattamente come la Campania. Tra l’altro proprio a Formia c’è chi, con una segnalazione alla sindaca Paola Villa e ai carabinieri del Nas, ha avanzato perplessità sulla sicurezza degli utenti dell’ospedale, lamentando situazioni di promiscuità, relative anche ai percorsi seguiti, tra Covid e non-Covid.

