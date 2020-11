Ai tempi del covid succede anche questo. Ruba del pane in un supermercato: i dipendenti lo scoprono ma il direttore decide di non denunciarlo. “Se hai fame, la prossima volta vieni da me”

Milano, ruba pane al supermercato: il direttore lo perdona

La vicenda si è consumata a Milano, in corso Lodi, zona Sud Est della città, in un supermercato Carrefour. L’uomo è stato sorpreso a rubare del pane dagli scaffali. A quel punto è intervenuta la sicurezza ma il direttore del supermercato ha deciso di non denunciare il “ladro”, gli ha invece pagato ciò che aveva rubato e lo ha invitato a non rubare più. Così come spiega Fanpage, a raccontare l’accaduto è stata una testimone che ha assistito alla scena.

Il direttore non ha voluto commentare l’accaduto perché, fa sapere l’azienda stessa, non vuole avere visibilità rispetto a un fatto di cronaca che invece è lo specchio di un forte disagio sociale. Già nei mesi più duri della pandemia, la scorsa primavera, sembra che il supermercato abbia portato avanti la stessa filosofia: ovvero quella di aiutare chi è in difficoltà e che evidentemente in un momento difficile come quello che stiamo vivendo ruba per difficoltà.

Il racconto della donna si conclude riportando una frase che lo stesso direttore avrebbe pronunciato all’uomo reo di aver rubato: “Se hai fame, la prossima volta vieni da me, non rubare”. “Per fortuna al mondo esistono ancora i giusti”, scrive qualcuno nel gruppo Facebook, commento a cui fanno eco tanti altri simili che lodano comportamenti come quello del direttore.

