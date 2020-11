Iva Zanicchi è risultata positiva al coronavirus. La cantante emiliana lo ha fatto sapere tramite un vide pubblicato sul suo account Instagram, dove spiega di aver contratto il virus, ma di stare bene e di essere in isolamento in casa.

Iva Zanicchi è positiva: “Sto bene. Ho infettato anche mia sorella”

La Zanicchi ha spiegato che si è ritrovata a fare questo video messaggio perché, inavvertitamente, è stata lei stessa a far trapelare la notizia su Facebook.

Dopo aver ricevuto telefonate e messaggi nei quali le si chiedevano informazioni sulle sue condizioni di salute, la cantante ha deciso di mostrarsi in video e di rassicurare tutti:

“Ciao cari amici, eccomi qua, visto che si è risaputo e non c’è niente di male a dirlo, sono positiva ho il coronavirus, eh me lo sono beccato. Sono da tre giorni in casa, anche in casa guanti mascherina. Non ho perso neanche l’allegria per cui vuol dire che tutto sommato…Faccio questo messaggino, perché mi sono arrivate tante telefonate, per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, un video che avevo mandato a Pippi (suo marito), non so come ho toccato un tasto ed è partito, quindi tanto vale che io lo dica, ma tanto l’Italia è piena. L’importante è stare attenti, non uscire, io non sto uscendo di casa ci mancherebbe, ne io ne i miei familiari, purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella”, conclude Iva Zanicchi.

