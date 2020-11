Sono 2971 i contagi in Campania su 13.801 tamponi processati nella giornata di oggi. Di questi, la maggior parte – cioè 2.870 positivi – sono asintomatici mentre 101 manifestano sintomi. Aumentano anche i guariti: oggi si registrano 998.

Male, invece, per i decessi: l’Unità di Crisi regionale segnala 24 vittime. Nella giornata di oggi, 3 novembre, si contano 56 persone in più in terapia intensiva (227); ieri i posti occupati erano 171.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.971

di cui:

Asintomatici: 2.870

Sintomatici: 101

Tamponi del giorno: 13.801

Totale positivi: 65.432

Totale tamponi: 1.010.052

​Deceduti: 24

Totale deceduti: 724

Guariti: 998

Totale guariti: 13.989

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 243

Posti letto di terapia intensiva occupati: 227

Posti letto di degenza attivabili: 1.940

Posti letto di degenza occupati: 1.497

continua a leggere su Teleclubitalia.it