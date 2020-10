La decisione su lockdown a Milano e in Lombardia “spetta al governo”. A dirlo è il governatore Attilio Fontana, che non esclude quindi misure più radicali per contenere il contagio, dopo le ipotesi avanzate da scienziati ed esperti tra cui Walter Ricciardi. “Non posso assumerla autonomamente, mi fido degli scienziati”, ha spiegato il Presidente della Regione Lombardia ai microfoni di Rainews.

Coronavirus, ipotesi lockdown in Lombardia: “La scelta spetta al Governo”

“Io credo che tutte le scelte debbono essere condivise con gli scienziati, con le persone che possono dare dei consigli appropriati. Io di mestiere facevo l’avvocato e quindi non me ne intendo molto di epidemie”, aggiunge.

“E quindi io mi fido di quello che dicono i nostri scienziati, non ho pregiudizi nelle scelte che dovrò fare sulla base di quello che mi diranno gli scienziati stessi”, spiega Fontana rispondendo a una domanda su un eventuale mancato lockdown che potrebbe essere letto come una replica “degli errori di Alzano”.

Il governatore chiarisce che “un eventuale lockdown è una competenza che spetta al governo e quindi io potrei magari sollecitarla, ma io non posso autonomamente assumerla”.

