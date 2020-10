Avrebbe atteso invano il ricovero nell’area Covid di Avezzano, in Abruzzo, ma i posti letto erano tutti occupati. Così sarebbe morta in ambulanza. La vittima è Maria Giuseppa Palma, 79 anni. A darne notizia è il sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa. A riportare la notizia è Il Mattino.

Avezzano, paziente covid morta in ambulanza: non c’erano posti

“La morte è avvenuta in circostanze inaccettabili – scrive il primo cittadino -. Ricoverata nella Rsa di Don Orione è deceduta davanti all’ospedale, a bordo dell’ambulanza nella quale ha atteso invano il ricovero nell’area Covid di Avezzano (L’Aquila), i cui pochi posti letto erano già occupati”.

Maria Giuseppina Palma era una delle anziane della Residenza per Anziani di Don Orione. Avrebbe contratto il covid in circostanze ancora da chiarire e le sue condizioni sarebbero precipitate nel giro di poco tempo. Dalla struttura è arrivata una nota: “Al momento la situazione è stabile all’interno dell’Istituto per anziani e persone fragili. Sono 55 gli ospiti positivi presenti nella struttura, ai quali si aggiungono oggi altri 4 anziani ricoverati nei giorni scorsi e dimessi dagli ospedali del territorio. I ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio sono al momento 10. Don Vittorio Quaranta, direttore dell’Istituto, segue l’evolversi della situazione in isolamento nella sua stanza”.

Il rischio di saturazione dei posti letto è concreto in quasi tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale. Anche in Campania, nella giornata di ieri, come racconta Il Mattino, un uomo di 72 anni è rimasto bloccato in ambulanza per 10 ore prima di ricoverarsi all’ospedale del Mare. Per contenere i contagi e allentare la pressione sul sistema sanitario, il premier Giuseppe Conte non ha nascosto l’eventualità di misure più stringenti da adottare nelle prossime settimane.

