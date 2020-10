Cardito, chiusa sede dell’Asl per Covid: positivi due medici

Cardito. Chiusa una sede del distretto sanitario 45 a Cardito, dopo la scoperta di due medici positivi al Coronavirus.

A risultare per prima contagiata è stata una specialista ambulatoriale. Come da protocollo, sono stati effettuati i tamponi sui colleghi entrati in contatto con la dottoressa ed è risultato positivo al Covid un altro medico, quest’ultimo residente a Cardito.

L’Asl Napoli 2 Nord ha disposto solo per oggi la chiusura della sede di Cardito per consentire le operazioni di sanificazione straordinaria. Da domani le attività riprenderanno regolarmente.

