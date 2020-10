Sono 666 i nuovi positivi al coronavirus a Napoli, raggiunti in appena 48 ore. Lo ha annunciato il Comune di Napoli nel terzo bollettino settimanale diffuso quest’oggi, venerdì 16 ottobre.

Napoli, impennata di contagi: 666 positivi in due giorni

Ai nuovi positivi, si aggiungono i 99 guariti. Fin dall’inizio della pandemia, nel capoluogo partenopeo sono guariti 2153 pazienti. Mentre sono 4 i nuovi decessi, che portano il totale a 163.

Rispetto a mercoledì, sono 155 i ricoverati in ospedale (tre in meno). Invece in terapia intensiva ci sono attualmente 12 pazienti, due in meno rispetto a 48 ore fa.

Nella giornata di oggi, in Campania, si sono registrati oltre 1200 positivi, di cui 68 sono sintomatici e 1193 non presentano sintomi. I guariti, invece, sono 148 riscontrati nelle ultime 24 ore. Mentre i decessi del giorno sono 3.

