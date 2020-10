Gioia Sannitica. Un alunno della scuola elementare è risultato positivo al Covid-19. Subito è scattata la procedura di isolamento anche per i compagni di classe del bambino.

Alunno positivo in provincia di Caserta: chiusa scuola elementare

Il sindaco Giuseppe Gaetano ha quindi disposto la chiusura della struttura frequentata dal piccolo per due giorni al fine di consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

Come da protocollo, è partita anche l’indagine sanitaria per ricostruire tutti i contatti avuti dal bambino e per sottoporre a tampone gli amichetti o i docenti che sono entrati in contatto con lui.

