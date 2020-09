Sono 22258 gli elettori che hanno barrato il nome sulla coalizione di Poziello alle urne. Sono 19957 quelli che hanno sostenuto Pirozzi. Ed è in questo scarto di poco più di 2mila voti che si gioca la partita del ballottaggio del 4 ottobre. A dirlo è il responso delle urne quando sono state scrutinate tutte le sezioni. Si tratta, tuttavia, di dati ufficiosi e dunque potrebbe cambiare qualche numero nel riconteggio.

Giugliano, arrivano i dati definitivi dei candidati a sindaco

In termini percentuali il consenso per il sindaco uscente vale il 37, 66 % dei consensi; quello per il candidato Pd il 33,77 % degli aventi diritto. Staccato di più di sei punti percentuali il leader del centrodestra, Giuseppe Pietro Maisto, fermo al 27,21 % (16080 voti). Delude Arianna Organo, che raccoglie l’1,36 % per un totale di 805 preferenze.

