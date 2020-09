Giugliano. Seggio chiuso per sospetto Covid. Si tratta della scuola “Don Salvatore Vitale” in via Madonna del Pantano. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte dei sanitari dell’Asl. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Giugliano, caso sospetto di Covid: chiuso un seggio

Il caso sospetto potrebbe essere collegato a uno degli scrutinatori. Si attende ancora l’esito ufficiale. Lo spoglio non è ancora cominciato: l’Asl, come in questi casi, ha avviato la procedura di monitoraggio dei contatti. Completate le attività di sanificazione, si riapriranno i seggi e si potrà cominciare a conteggiare i voti.

continua a leggere su Teleclubitalia.it