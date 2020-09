L’affluenza di aventi diritto al voto in Campania alle Elezioni Regionali è alle ore 15 del 54,07%. In Italia sono sette le regioni chiamate alle urne, la media dell’affluenza è del 54,13%. Poco dopo la chiusura dei seggi, il Ministero dell’Interno ha comunicato i dati sull’affluenza complessivi dell’intera giornata di votazioni.

Elezioni regionali in Campania

Ieri in Campania il dato sull’affluenza si attestava al 38,92% alle ore 23. Alle 15 di oggi, 21 settembre, il dato sale al 48,26%. Stando ai primi exit poll, il governatore uscente Vincenzo De Luca vince con una forbice tra il 52 e il 56%. Il candidato alla presidenza del centrodestra, Stefano Caldoro, si ferma al 26-30%. In arretramento anche Valeria Ciarambino. La candidata dei cinque stelle è accreditata dagli exit di una forbice fra 11 e 15 per cento.

I dati aggiornati alle 15 di oggi

Avellino –

Benevento 43,53%

Caserta 50,78%

Napoli 59,46%

Salerno 51,85%

