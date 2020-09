Un bimbo è svenuto in classe dopo aver indossato la mascherina. E’ avvenuto a Verona, così come riporta il portale del territorio scaligero L’Arena.

Verona, bimbo in classe sviene con la mascherina e si fa male

Il caso è destinato a far discutere, visto che si è sempre esclusa la pericolosità della mascherina per i più piccoli. Il bambino era in classe con i suoi compagni e indossava il dispositivo di protezione quando avrebbe manifestato un malore e sarebbe svenuto. Nel cadere, ha battuto il mento a terra e si è fatto male.

pPortato al pronto soccorso, è stato poi tenuto in osservazione prima di essere dimesso. «Non ci sono evidenze scientifiche in letteratura che documentino che un corretto utilizzo della mascherina possa comportare difficoltà di qualche tipo», avevano intanto precisato i pediatri della Società Italiana di Pediatria.

