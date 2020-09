Si chiamava Willy Monteiro Duarte il ragazzo ucciso questa notte dopo una rissa. I fatti sono accaduti intorno alle 2:30 – tra Sabato 5 e Domenica 6 Settembre – a Colleferro, nei pressi di Piazza Italia. Secondo una prima ricostruzione in 5 hanno picchiato a sangue il giovane di 21 anni

Sembra che possa trattarsi di una sorta di “spedizione punitiva” peraltro destinata ad un altro soggetto. Ad indagare sono i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Colleferro. Willy era un ragazzo ben inserito nella società che giocava a calcio nella locale squadra e che frequentava l’istituto alberghiero di Fiuggi e che aveva partecipato in passato anche alla sfilata della rievocazione storica del Palio di Paliano.

Tre le persone fermate per l’uccisione del giovane che in queste ore sono in caserma a Colleferro mentre altre due sarebbero ancora ricercate.

