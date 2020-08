Sei casi in più ad Aversa. Lo ha annunciato il sindaco Golia attraverso un post su Facebook. Il primo cittadino ha precisato che l’aumento dei contagi nella città normata è dovuto anche da “una mole molto alta di tamponi che la nostra Asl di riferimento sta processando”.

Aversa, altri 6 casi di coronavirus in città: “Gli attualmente positivi sono 54”

Ad Aversa gli attualmente positivi sono 54. Inoltre, il sindaco scrive di associarsi all’invito del governatore campano sull’uso della mascherina per scongiurare l’esplosione dei contagi. “Mi associo al richiamo al senso di responsabilità lanciato oggi dal Presidente De Luca sull’uso della mascherina. Lo so che fa caldo, lo so che talvolta non si sopporta…So che siamo stanchi e provati da questa “assurda” situazione, ma è l’unico rimedio che abbiamo per evitare che il contagio si diffonda”.

