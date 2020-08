“L’area nord è stata imbrogliata da un sindaco incapace di Giugliano, dalla sinistra che ha fatto una finta opposizione, da De luca e da Renzi”. Sono le parole di Stefano Caldoro intervenuto oggi in diretta a Campania Oggi, trasmissione in onda su Teleclubitalia.

“Dal primo all’ultimo hanno fatto una strage – dice il candidato presidente di centrodestra -. Stamattina mi sono arrivati video di roghi terribili. La situazione non è affatto migliorata, le ecoballe sono ancora lì, hanno speso soldi non si sa per far cosa. E’ un totale fallimento. Renzi disse a De Luca se le ecoballe tra due anni sono ancora qui è giusto che i cittadini ci caccino a pedate, bene qualche pedata non sarebbe male. I cittadini devono ribellarsi a queste menzogne. E’ tutto lì per incapacità”.

Caldoro a Teleclubitalia

Sui cambi di casacca che ci sono stati in vista delle prossime elezioni regionali, dice: “La cosa peggiore che possa succedere in politica è il trasformismo. Le persone che se ne vanno l’ultimo giorno sono state comprate. C’è un prezzo e qualcuno si è venduto, non so a quale prezzo se poltrone, posti di governo. Cambiare gli ultimi giorni questo significa. C’è un prezzo e qualcuno ha deciso di vendersi”.

Caldoro ha poi spiegato il programma di governo del centrodestra in 3 punti: “In primis noi puntiamo sul lavoro, bisogna fare un’azione forte di incentivi alle assunzioni nelle imprese – spiega -. Bisogna abbassare il costo del lavoro e delle tasse. Il secondo punto riguarda la salute dei cittadini. Bisogna fare meritocrazia nella sanità e nello stesso tempo curare i cittadini. Pensiamo di dare finanziamenti europei ai cittadini per utilizzarli per le cure fondamentali, soldi che verrebbero gestiti dal medico di base. Ultimo il tema dell’ambiente. Avevamo iniziato in maniera seria il contrasto alla terra dei fuochi, purtroppo quel lavoro si è interrotto ma dobbiamo rilanciare la tutela dell’ambiente nell’area nord soprattutto e tutelare i prodotti campani”.