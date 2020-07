Una donna è stata aggredita e stuprata sul Monte Stella di Milano (la collinetta di San Siro) mentre stava passeggiando col suo cane. È successo nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, come reso noto da via Fatebenefratelli.

Stupro a Milano

Vittima dell’aggressione è una donna italiana, di 45 anni. E’ stata violentata da un uomo da lei descritto come straniero, ieri intorno alle 18, mentre stava portando a spasso il cane nel parco del Monte Stella, La Montagnetta di San Siro, nella zona nord-ovest di Milano nel quartiere QT8. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata aggredita alle spalle da un uomo — descritto alle forze dell’ordine come un africano — che l’ha trascinata per i capelli in un luogo appartato dietro la scuola primaria Martin Luther King. E una volta lì ha abusato di lei. L’uomo è poi scappato facendo perdere le sue tracce.

inlineadv

La donna è stata trasportata, in codice giallo, alla Clinica Mangiagalli del Policlinico. Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dal 118. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile.