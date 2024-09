Archiviato il 2° turno nel girone C di Serie C, il Giugliano conquista un buon punto ad Avellino e resta imbattuto. Vittorie per Sorrento e Cavese, mentre Benevento, Casertana e Turris subiscono una sconfitta.

I risultati del 2° turno

In vetta alla classifica volano Picerno e Audace Cerignola: i lucani, dopo la goleada all’Avellino, sbancano anche Trapani con un netto 0-3, mentre i pugliesi battono al Monterisi il Messina con un secco 2-0. Negli anticipi del venerdì, pareggio tra Taranto e Latina, mentre la Casertana cade al Pinto contro la Juve Next Gen, che trova i primi 3 punti della stagione. Sorrento corsaro a Monopoli grazie a Musso. Nella domenica di Serie C, ancora ko per la Turris, battuta a Potenza per 2-0. Colpo della Cavese, che batte al Lamberti il Crotone per 2-1. Il Foggia conquista il derby pugliese battendo a domicilio l’Altamura. Ko anche per il Benevento, che cade al Massimino contro il Catania per 1-0 e resta fermo a 3 punti.

2ª giornata

Taranto – Latina 1 – 1

Casertana – Juventus NG 2 – 3

Audace Cerignola – Messina 2 – 0

Monopoli – Sorrento 0 – 1

Potenza – Turris 2 – 0

Trapani 1905 – Picerno 0 – 3

Cavese 1919 – Crotone 2 – 1

Avellino – Giugliano 1 – 1

Team Altamura – Foggia 0 – 2

Catania – Benevento 1 – 0