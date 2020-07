500 milioni per il master plan per il fiume Sarno altri 500 milioni per il litorale Domizio e i Regi Lagni. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, questa mattina nel corso della presintazione ufficiale dei candidati regionali del movimento 5 stelle con Valeria Ciarambino. “Questi soldi, però, li voglio dare a chi li gestisce in modo trasparente e non a chi fa affari” ha sottolineato.

“E’ competenza della Regione – ha proseguito Costa – ma visto che non ci riesco ci penso io. Ho chiesto ed ottenuto i soldi dall’Europa”. Poi il ministro ha annunciato un altro impegno per la Terra dei Fuochi ed in particolare per i comuni di Giugliano e Caviano: “4 milioni di euro per la pulizia delle strade e 110 telecamere per la vigilanza del territorio”.

