Viaggio in aereo con un positivo, una famiglia di San Giuseppe Vesuviano finisce in quarantena. Il sindaco della zona vesuviana, Vincenzo Catapano, ha pubblicato un post sulla sua pagina facebook nel quale informa i cittadini che una famiglia è stata messa in regime di sorveglianza medico epidemiologica-cautelativa.

Viaggio in aereo con positivo: in quarantena famiglia napoletana

Il nucleo familiare, dopo essere tornato da un viaggio ha appreso che sul loro aereo c’era un paziente positivo al Covid-19. “A seguito di comunicazione A.S.L., con la quale ci veniva riferita la presenza sul nostro territorio di un soggetto – contatto certo, durante un volo aereo, di un caso positivo al covid 19″, spiega il sindaco.

inlineadv

“A bbiamo provveduto a porre lo stesso ed i 5 componenti del suo nucleo familiare in regime di sorveglianza medico epidemiologica-cautelativa, per l’espletamento di tutti i test necessari, degli incombenti sanitari preventivi e per il rispetto del necessario periodo di isolamento domiciliare, di 14 giorni”, prosegue il primo cittadino. Al momento non c’è alcun nuovo contagio in città. Catapano ha invitato i concittadini alla massima attenzione:“L’invito rimane sempre quello alla massima cautela, all’uso delle mascherine e nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e di igienizzazione delle mani”.

(immagine di archivio)