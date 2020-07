Adesso la paura cresce anche a Falciano del Massico. Il mini-focolaio “satellite” partito dal vicino comune di Mondragone ha spinto il sindaco, Erasmo Fava, a correre ai ripari con due ordinanze finalizzate a contenere l’epidemia.

Falciano del Massico, chiuso il mercato: paura dopo cinque contagi in città

L’allarme è scattato dopo la scoperta di ben 27 positivi al Covid-19, tutti lavoratori di un’azienda del territorio, la Sviluppo Agricolo Bianchino. Sono tutti legati al contagio mondragonese e ben cinque risiedono nel territorio comunale. Il primo cittadino ha disposto la sospensione dell’attività commerciale e poi la chiusura del mercato comunale, di regola in programma il mercoledì di ogni settimana. Alla base del provvedimento la necessità di evitare assembramenti.

Intanto, nella giornata di oggi saranno effettuati tamponi di controllo alla popolazione nell’unità mobile dell’Asl presente in piazza Capuano, così da capire quanto e come si è diffuso il contagio, anche attraverso gli asintomatici, nella popolazione residente. “Occorre mantenere la calma – dice Fava – con l’Asl è in corso un’incessante attività di controllo e di prevenzione del contagio. Stiamo adottando tutte le misure consentite dalla legge, alcune anche drastiche. Rispettiamo le regole, evitiamo assembramenti, indossiamo la mascherina e sono certo che ce la faremo”.