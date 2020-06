Non ce l’ha fatta Federico Santangelo, il giovane imprenditore di 37 anni rimasto gravemente ferito lo scorso novembre in un incidente sul lavoro. Ricoverato in ospedale, è morto dopo aver lottato per mesi. Non si è mai risvegliato dal coma.

Alife (Caserta), Federico muore dopo mesi di agonia

Federico era precipitato da una scala: un volo di tre metri. Un imprevisto drammatico che ha spezzato i suoi sogni: Federico, infatti, avrebbe dovuto convolare a nozze con la sua fidanzata lo scorso gennaio. Nella caduta ha purtroppo riportato un grave trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio in rete per la perdita di questo giovane. Toccante il messaggio della cognata: “Te ne sei andato dopo 8 mesi a combattere. Sembra tutto un brutto sogno dal quale vorrei svegliarmi al più presto. Non hai mollato un istante. Avevi così tanti progetti per il tuo futuro insieme a mia sorella. Stavate per coronare il vostro sogno ma te ne sei andato troppo presto. Da oggi sarai la stella più bella dell’universo. Veglia suoi tuoi genitori e sulla mia sorellina”.