E’ grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Napoli-Salerno. Il bollettino di società Autostrade parla di un morto e di un ferito grave. Il sinistro si è consumato tra gli svincoli di Torre Annunziata Sud e Pompei.

Incidente in autostrada tra Torre Annunziata e Pompei: morto un uomo

Due automobili si sono scontrare tra gli svincoli di Torre e Pompei, per poi andare a sbattere contro i guardrail. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo della vettura travolgendo l’altra.

Dopo l’impatto, sono arrivati i sanitari del 118, che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Per uno degli automobilisti non c’è stato niente da fare: è deceduto sul colpo. La persona alla guida dell’altra automobile si trova invece in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Lunghi rallentamenti in entrambe le direzioni.