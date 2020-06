Torre del Greco. Ci sono due casi positivi al Coronavirus all’ospedale Maresca. Per questo motivo il pronto soccorso della struttura sanitaria ha chiuso per le operazioni di sanificazione.

Torre del Greco, due casi positivi: chiuso pronto soccorso

Tra ieri e oggi due nuovi contagiati sono giunti al pronto soccorso del nosocomio di via Montedoro, presidio no Covid ma in cui transitano i positivi prima del trasferimento al Covid Hospital di Boscotrecase o in altri ospedali regionali in base alle patologie.

È C.B, una 99enne proveniente dalla casa di riposo Villa delle Camelie di Ercolano la donna positiva di oggi ancora ricoverata al Maresca e in corso di trasferimento a Bosco, mentre ieri sarebbe risultato positivo un infermiere che ora sarebbe in quarantena.

Per la 99enne si tratta di un caso di ricontagio. La donna era guarita insieme agli altri nove ospiti della residenza di Ercolano, di cui sono morti cinque.

Per questi due casi e per la presenza di alcuni pazienti sospetti, stamattina si è deciso di chiudere il pronto soccorso del Maresca per sanificazione. Intanto, molti cittadini che non hanno potuto accedervi hanno protestato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco per calmare gli animi.