Zero contagi in Campania. A riferire il dato è l’Unità di Crisi regionale che, come di consueto, ha diffuso il bollettino delle 17.

Coronavirus in Campania, il bollettino: anche oggi zero contagi

Su 1918 tamponi processati non si registrano casi positivi in Campania. Fin dall’inizio dell’epidemia sono stati analizzati 263.560 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi guariti e decessi. Il totale dei casi in Campania è di 4.615.