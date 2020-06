Ieri pomeriggio gli utenti di WhatsApp hanno segnalato alcuni problemi relativi, in particolare, alla visualizzazione dell’ultimo accesso dei loro contatti. Sono sparite sulla popolare chat di messaggistica istantanea alcune funzioni per qualche ora, poi tutto è tornato normale, come prima. Per un po’ non è stato più possibile vedere se un contatto è online, se si sta scrivendo e quando si era effettuato l’ultimo accesso. Per un po’ provando a cambiare l’impostazione, la app non lo consentiva: “WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi”.

Whatsapp down

Il malfunzionamento è stato registrato un po’ ovunque, dall’Europa agli Stati Uniti. Su Twitter moltissimi hanno commentato il “whatsapp down”. La pioggia di commenti riflette quanto la popolare applicazione di messaggistica istantanea sia diventata centrale nelle comunicazioni interpersonali, e quindi nelle nostre vite. Creata nel 2009 e facente parte dal 19 febbraio 2014 del gruppo Facebook Inc., a febbraio 2020 WhatsApp contava oltre due miliardi di utenti attivi in tutto il mondo.

Altri utenti di WhatsApp hanno segnalato un ulteriore problema: l’impostazione della privacy che consente di decidere se mostrare ai propri contatti se si è online oppure no non funziona come dovrebbe. In particolare, il tentativo di cambiare quella configurazione nelle impostazioni dell’app risulta in un messaggio di errore.

Cosa è successo

A chiarire cosa è successo ci ha pensato il profilo twitter WeBetaInfo, informato sulle novità di WhatsApp. “State attenti alle fake news” ha scritto. E poi ha specificato che “WhatsApp non sta lavorando per nascondere l’ultimo accesso e lo status online”. A generare la rimozione dell’ultimo accesso sarebbe stato un “problema ai server”.

Poco dopo, infatti, il problema si è risolto. “WhatsApp ha riparato tutti i guasti. Potete tornare a sbirciare l’ultimo accesso e lo status” degli altri utenti. Dunque si tratterebbe solo di un malfunzionamento e non di una novità permanente.

L’ironia del web

Sul web è subito scattata l’ironia. “Adesso come stalkero il mio ex fidanzato? Ridatemi immediatamente l’unica funzione che mi tiene in vita!”, scrive un’utente. “Finalmente non mi diranno più ‘sei online, perché non mi caghi?’ e io sono superfelice!”, ironizza un altro. “I miei stalker sono nel panico, ben gli sta”, affonda un’altra ancora.