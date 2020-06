Maltempo non dà tregua al nord: tromba d’aria a Trecate. Video

Tromba d’aria in provincia di Novara a Trecate. L’ondata di maltempo sull’Italia centro-settentrionale continua a creare disagi in particolare in Piemonte. Nel Novarese, tra Romentino e Trecate, si è formato un tornado. Tanta paura, ma nessun danno ingente. Tromba d’aria anche a Vicoforte, nel Cuneese, con tetti scoperchiati, alberi abbattuti e dehors estivi devastati. Nell’Astigiano, un fulmine è caduto su una cascina a Costigliole. La casa, in cui non era presente nessuno, ha preso fuoco.

Tromba d’aria a Trecate

A seguito della tromba d’aria a Trecate non sono stati segnalati danni e/o persone coinvolte. La tromba d’aria è avvenuta intorno alle ore 17 a Trecate (Novara) durante un temporale: il video filmato da più utenti ha fatto il giro dei social.