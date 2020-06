Oms, nuove linee guida sulle mascherine: quando, dove e chi deve indossarle

Nuove linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’uso delle mascherine. Secondo l’Oms vanno indossate nei luoghi pubblici e non più solo da operatori sanitari, malati di Covid-19 e chi li assiste.

L’Oms aveva rimarcato il “falso senso di sicurezza” trasmesso dall’indossare una copertura sul viso, senza specificare l’importanza dell’utilizzo. Ma ora, alla luce di nuove prove sulla trasmissione del coronavirus che si sta cominciando a conoscere, allarga l’obbligo di indossarle per contenere i contagi.

Oms: uso delle mascherine

Le nuove linee guida, ha spiegato il capo dell’Agenzia dell’Onu, “sono un aggiornamento di quello che diciamo da mesi”. “Alla luce della situazione attuale, l’Oms raccomanda i governi ad incoraggiare l’uso delle mascherine dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati”, ha sottolineato il direttore.

In particolare, l’invito è rivolto anche agli operatori sanitari “che non trattano pazienti Covid-19. Alle persone di età superiore ai 60 anni o quelle con patologie pregresse è consigliato di indossare una mascherina medica in situazioni in cui il distanziamento sociale non può essere mantenuto”.

Tutti gli altri “devono indossare mascherine di tessuto a tre strati”. Nelle nuove indicazioni dell’Oms ci sono anche tutte le istruzioni per fabbricarle in casa. Si tratta di indicazioni per realizzare mascherine in tessuto, con dettagli sugli strati e i materiali da utilizzare.