Campania. Il bollettino di metà giornata è positivo: nessun morto e 15 guariti

Campania. Sono solo 10 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 4.364 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione aggiornati alle 22.30 di ieri. Mentre il bilancio della giornata odierna non fa registrare nessuno morto e 15 guariti per Covid-19. I morti restano 411, mentre i guariti totali salgono a 3.405. Nel complesso, il totale dei positivi nella regione sale a 4.797 dall’inizio dell’epidemia, su 198.033 tamponi eseguiti.

Coronavirus Campania, i dati di Ariano Irpino

La Regione Campania sta scorporando però i dati di Ariano Irpino, ex zona rossa sottoposta a indagine sierologica a tappeto. In una nota di ieri sera l’Ente ha comunicato i primi dati: 13.444 soggetti testati, 650 risultati positivi alla ricerca anticorpale, pari al 4.83% della popolazione studiata. Di questi, sono risultati positivi alla ricerca del virus con tampone naso-faringeo in 60 (il 9.2% dei testati), pari allo 0.44% sul totale della popolazione sottoposta a screening.

Coronavirus Campania, il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.601 (di cui 988 Napoli Città e 1.613 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 684

Provincia di Avellino: 543

Provincia di Caserta: 456

Provincia di Benevento: 205

Altri in fase di verifica Asl: 288