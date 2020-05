Coronavirus, muore bimbo di pochi mesi: contagiati anche i fratellini

La Svizzera piange il suo primo bimbo morto di coronavirus. E’ un neonato di pochi mesi del cantone di Argovia, che avrebbe contratto il virus all’estero. A riportare la notizia sono i media svizzeri.

Svizzera, morto il primo bimbo di coronavirus

Il neo direttore della divisione Malattie trasmissibili dell’Ufsp della Confederazione elvetica, Stefano Kuster, lo ha annunciato in una conferenza stampa. Il bimbo ha accusato tosse e problemi respiratori. Il decesso è avvenuto al Kinderhospital di Zurigo, dove era stato ricoverato. Anche i due fratellini, uno che frequenta la scuola materna e l’altro le elementari, sono risultati positivi al test sul Covid-19. Per ragioni precauzionali è scattata la quarantena per 70 persone che sono venute in contatto con i bambini.

Il numero di decessi in Svizzera – dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 32 nuovi contagi – è salito a 1657 con due nuovi decessi, tra cui il bambino. I contagiati superano le trentamila unità. Intanto le autorità elvetiche hanno deciso di non riaprire i confini agli italiani, nonostante abbiano manifestato “rispetto” per la decisione del nostro Governo di consentire gli spostamenti interregionali a partire dal 3 giugno.