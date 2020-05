Ottaviano, torna la paura del coronavirus: una persona contagiata e sette in isolamento

Torna la paura del coronavirus a Ottaviano, in provincia di Napoli. Dopo tanti giorni senza contagi, la cittadina vesuviana registra un nuovo caso di Covid-19. A denunciarlo è il sindaco Luca Capasso attraverso un post sui social network.

Ottaviano, torna la paura del coronavirus: un positivo e sette persone isolate

Secondo quanto raccontato dal primo cittadino, ad essere contagiata è una donna di 65 anni che si trovava ricoverata da qualche giorno all’ospedale di Sarno. Non è chiaro se abbia contratto il Covid all’interno del nosocomio, oppure a Ottaviano, sua città di residenza. Intanto è scattato il protocollo sanitario previsto in questi casi.

Si sta infatti procedendo a effettuare i tamponi al personale sanitario e a pazienti entrati in contatto con la 65enne. Il sindaco ha già proceduto con la quarantena dei familiari della donna e con tutti i suoi contatti. «Come vede il virus non è finito, non è andato via. Se proseguiremo con i comportamenti stupidi, ci saranno altri contagi», ha esortato la fascia tricolore.