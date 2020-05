Napoli, accoltellato venti volte a piazza Bellini per difendere un’amica dall’ex

Altro che giro di droga a piazza Bellini. Walter Natividade Fortes, 38 anni, artista, sarebbe stato accoltellato dieci volte l’altro giorno per aver difeso l’amica dalla furia dell’ex fidanzato. A dichiararlo sono le tantissime persone che lo conoscono e che stanno portando avanti una campagna di controinformazione sui social.

Napoli, accoltellato dieci volte a piazza Bellini per aver difeso la fidanzata

Gli investigatori, in un primo momento, avevano ipotizzato che a provocare l’aggressione fosse un regolamento di conti tra extracomunitari. Piazza Bellini, infatti, è da tempo un luogo della spaccio affidato soprattutto alla microcriminalità straniera. “E’ più napoletano dei napoletani”, hanno spiegato gli amici. “Da quanto sappiamo noi – spiega Simona Marrazzo, un amica – Walter ha difeso una donna dall’ex ragazzo, già denunciato per stalking. E ci risulta che da giorni quest’uomo minacciasse Walter”.

Walter è un nome nella scena hip hop di Napoli, ha insegnato la blackdance in diverse palestre e si è esibito anche come dj in alcuni bar del centro storico. “Un artista – prosegue Simona – che ha dato molto a questa città fin da ragazzino. Non ho capito subito che si trattasse di lui perché dalle prime notizie non corrispondeva nulla. Poi ho letto alcuni post social di amici in comune. Non abbiamo avuto per ore notizie delle sue condizioni, finché persona che conosco e che lavora al Pellegrini ci ha detto di averlo visto dopo l’intervento e che gli aveva anche risposto”.

L’aggressione risale a lunedì sera. Sui social network circolano le immagini di un un uomo a terra, in una pozza di sangue, al centro di piazza Bellini. Le prime informazioni parlano subito di un accoltellamento tra exratocomunitari per motivi di droga legati alla gestione dello spaccio. In realtà Walter sarebbe intervenuto nel corso di una lite in strada tra una sua amica e l’ex fidanzato, uno stalker che perseguita la ragazza da tempo. L’aggressore avrebbe però estratto il coltello e pugnalato il 38enne con venti fendenti per poi lasciarlo a terra. Trascorrono 35 minuti prima che arrivi un’ambulanza. Un lasso di tempo lunghissimo in cui l’artista ha rischiato di morire.