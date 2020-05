Eleonora Daniele diventa mamma: è nata la piccola Carlotta

Fino a oggi pomeriggio, Eleonora Daniele era rimasta a lavorare nella redazione di Storie Italiane, nonostante un po’ di affaticamento. Alle 18, dopo aver avvertito chiaramente le prime contrazioni, la conduttrice ha deciso per il ricovero in clinica. La bambina, nonostante la grande attesa di tutto il mondo Rai, a cominciare dalle colleghe e amiche di Eleonora Daniele, non sarebbe ancora nata.