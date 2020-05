Bonus per badanti e colf: da oggi via alle domande per i mille euro

Via alle domande per il bonus per badanti e colf. Da oggi sul sito dell’inps è possibile inoltrare la domanda da parte dei lavoratori domestici non conviventi con rapporti di lavoro per almeno 10 ore settimanali. Lo si legge sul sito Inps.

L’istituto nazionale di previdenza sottolinea che la misura straordinaria di sostegno è stata introdotta per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta. L’indennità è di 500 euro al mese per aprile e maggio.

Bonus badanti e colf

I fondi a disposizione ammontano a 460 milioni (e saranno assegnati fino a esaurimento). Il bonus sarà erogato in un’unica soluzione, corrispondente a due mensilità da 500 euro ciascuna. Sarà il lavoratore a dover fare domanda, fornendo il proprio codice fiscale e i dati anagrafici di base, scegliendo tra due modalità possibili di pagamento, tramite bonifico bancario (fornendo l’Iban) oppure tramite bonifico domiciliato BancoPosta. La verifica sui rapporti di lavoro spetterà all’Inps che potrà accertare automaticamente se il richiedente ha o meno i requisiti.

L’indennità per colf e badanti è stata introdotta dal Governo per colmare le scarse tutele date a questa categoria di lavoratori. A loro è precluso l’accesso alla cassa integrazione attivata per l’emergenza, così come lo stop ai licenziamenti. “Da oggi sul sito dell’Inps è possibile richiedere l’indennità per i lavoratori domestici introdotta con il decreto rilancio. Con questa misura assicuriamo un sostegno concreto a una categoria di lavoratori messa fortemente in difficoltà a causa dell’emergenza Covid19”. Lo scrive su Twitter la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Leggi anche: Bonus 600 euro aprile: il calendario degli accrediti