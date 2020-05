Oroscopo Branko mercoledi 20 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko mercoledi 21 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per mercoledi 20 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani Mercoledi 20 maggio 2020: Ariete

Oggi comincerai la giornata con una carica in più. E te ne accorgerai, perché nel lavoro sentirai di avere il controllo della situazione. Finalmente guiderai tu le circostanze. Le stelle vi hanno già ampiamente posizionato i vertici per quanto riguarda le previsioni degli astri di questa settimana. Sta avanzando un cambiamento importante nella vostra carriera. Tutto avverrà grazie alla vostra caparbietà e agli sforzi fatti nei mesi scorsi. Potreste essere i leader di un progetto molto importante. In amore, dovrete aspettare il weekend per far si che grazie a Venere, sia i single che chi è in coppia viva dei moneti indimenticabili.

Cerca di non affrontare ogni confronto minore come se fosse una lotta fino alla morte. Sì, sei un Ariete e combattivo per natura, ma hai più in comune con i tuoi rivali rispetto a ciò che ti distingue, quindi concentrati su questo e cerca soluzioni di compromesso.

Oroscopo Branko 20 Maggio 2020: Toro

Forse non avrai ancora recuperato del tutto la tua amata stabilità, ma secondo l’astrologo Branko, oggi sarai più ottimista. Ritrovi la fiducia che avevi perso negli ultimi giorni e senti che un futuro roseo è ancora possibile.

Il consiglio è comunque di essere calmi e fiduciosi. Non scoraggiatevi se le cose non seguiranno il corso giusto. D’altronde, Marte presto sarà in posizione favorevole, per questo riuscirete a riprendervi. Nel lavoro e nella vita di coppia potrebbero sorgere delle tensioni dovute a motivi futili e di poco conto. Pertanto non agitatevi e lasciate che tutto sfumi senza agitazione e allarmismi.

Può sembrare che tu sia lasciato indietro dagli eventi, ma è davvero così, o è solo che non vuoi che le cose cambino così tanto? Nulla rimane lo stesso per sempre, quindi cerca di capire in che direzione soffia il vento e naviga insieme.

Oroscopo Branko domani 20 maggio 2020: Gemelli

Si prospetta una settimana molto fortunata, sia sul fronte amoroso che su quello lavorativo. Le previsioni astrologiche di Branko preannunciano diverse opportunità interessanti, ma dovrai non avere fretta. Nel lavoro si partirà con il piede giusto. Avete voglia di mettervi in gioco, di rischiare anche se non dovesse andare come proprio sperate. Questo sarà un punto a vostro favore, che colleghi e superiori apprezzeranno molto. Svolgerete infatti un ruolo di maggiore peso all’inteno del vostro luogo di lavoro. In amore, sta per accadere qualcosa di molto rilevante, ma non è ancora il momento. Continuate a coltivare amicizie e conoscenze. Questo è il modo giusto per sondare il terreno e capire anche come muoversi nei prossimi gioni.

Ciò che accadrà nei prossimi giorni ti incoraggerà a diventare più fantasioso e creativo. Non sei mai stato uno che seguisse il modo accettato di fare le cose solo perché lo sono tutti gli altri, quindi sii audace e prova qualcosa di nuovo.

Oroscopo Branko domani 20 maggio 2020: Cancro

Finalmente, Cancro, puoi ricominciare a sorridere! Vieni fuori da un periodo molto pesante, ma da oggi le cose miglioreranno. Secondo l’oroscopo, uscirai vincente da una situazione che ti ha messo in seria difficoltà. Comincerete a piantare le basi per ripartire nel lavoro, studio e anche nella vita sentimentale. Saturno non è in opposizione ormai, questo vi permetterà di avere una configurazione planetaria sicuramente favorevole e propensa a ripartire. La vostra determinazione sarà essenziale per avere successo. In amore, siete stati troppo egoisti e superficiali nello scorso periodo. Cercate di smussare questo lato del vostro temperamento e vedrete che i vostri cari non ne soffriranno.

Devi riconoscere che le differenze che hai con la maggior parte delle persone non sono altro che la pelle in profondità e possono essere facilmente superate – ma lo sforzo, ovviamente, deve venire da te.