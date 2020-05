Chi è Daniele Santoianni: ex concorrente Grande Fratello arrestato. Daniele Santoianni, l’ex broker di una società fallita che si era reinventato concorrente del Grande fratello 10. Finita l’esperienza in Tv, aveva iniziato a fare da prestanome in una società per la vendita del caffè.

Ora, è ai domiciliari, la procura di Palermo e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza l’accusano di essere un ingranaggio importante della grande macchina di riciclaggio architettata fra Palermo e Milano dai rampolli del clan Fontana, storica famiglia di mafia, che da qualche anno si sono ormai trasferiti in Lombardia.

Chi è Daniele Santoianni? Età

Nato il 21 giugno 1981 a Termoli, in provincia di Campobasso, Daniele Santoianni è alto 1,85 cm e pesa 75 kg. Occhi verdi, capelli castani, è un uomo dalla forte personalità, molto socievole e diretto.

Ha partecipato alla decima edizione del Grande Fratello nel 2009. Prima della partecipazione al Gf10, ha raccontato di aspettare questa opportunità di riscatto in quanto vittima della crisi economica. Partecipa al GF perché disse: “E’ l’opportunità giusta capitata nel momento giusto”.

“Pensavo che il mio fosse un futuro da manager” ha raccontato Santoianni “invece mi sono ritrovato a spedire, senza fortuna, migliaia di curricula in giro“. Dopo il fallimento della sua società, ha fatto il consulente e il pr per una discoteca milanese.

All’epoca della sua partecipazione al Gf veniva considerato il sosia di Riccardo Scamarcio. Dopo la casa Daniele ha partecipato come attore al film Asfalto Rosso. Inoltre è il conduttore e ideatore del programma in onda su Sky, Guido per Vivere.

Daniele Santoianni arrestato

Daniele Santoianni è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di fare da prestanome in una società per la vendita del caffè: avrebbe avuto un ruolo nel riciclaggio di soldi fra Palermo e Milano dove da qualche anno si erano spostati gli interessi dei Fontana.