Diretta regione Lombardia 9 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 9 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 9 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 8 maggio

Sono 94 le persone morte per Coronavirus, dunque in diminuzione rispetto alle 134 morti registrate due giorni fa, per un totale di 14.839. I casi positivi sono +634 per un totale di 80.723. Gli attualmente positivi sono 31.983. I dati arrivano a fronte di 10.993 nuovi tamponi eseguiti e di 277.106 casi testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 400 (-80 nelle ultime 24 ore). I ricoverati sono 5.702 (-146). Sono invece 33.901 le persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo : 11.671 (+49)

: 11.671 (+49) Brescia : 13.460 (+69)

: 13.460 (+69) Como : 3.470 (+30)

: 3.470 (+30) Cremona : 6.219 (+16)

: 6.219 (+16) Lecco : 2.448 (+29)

: 2.448 (+29) Lodi : 3.222 (+18)

: 3.222 (+18) Monza e Brianza : 5.015 (+41)

: 5.015 (+41) Milano : 21.094 (+201), di cui 8.867 (+101) a Milano città

: 21.094 (+201), di cui 8.867 (+101) a Mantova : 3.237 (+16)

: 3.237 (+16) Pavia : 4.704 (+52)

: 4.704 (+52) Sondrio : 1.276 (+10)

: 1.276 (+10) Varese: 3.148 (+75)

Bollettino protezione civile 8 maggio

Sono 1.327 i nuovi casi giornalieri, in calo rispetto ai 1.401 di ieri. Calano anche i decessi, oggi 243 (ieri 274) e il numero dei guariti, oggi 2.747 (ieri 3.031). I tamponi registrati sono 63.775 (ieri 70.359) mentre continua a calare il numero degli attualmente positivi: oggi registriamo 1.663 malati in meno.