Si può usare la bici nella fase 2? Ecco cosa scrive il governo

Molti ci chiedono e si chiedono se si può usare la bici e quando durante la fase 2. La bici si può usare durante la fase 2 ed anzi è un mezzo di trasporto ideale da preferirsi a mezzi pubblici che potrebbero essere luoghi di contagio. Stando a quanto scrive il Governo la bici si può usare in più occasioni ma sempre rispettando la distanza tra le persone

Si può usare la bici? Ecco cosa scrive il Governo

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Ma c’è di più per quanto riguarda l’attività motoria è concesso anche spostarsi in auto per raggiungere il luogo prescelto per farla. Perciò se qualcuno non può utilizzare la bici vicino casa può caricarla in auto e recarsi in una zona meno affollata dove fare attività all’aria aperta con il proprio nucleo familiare o da solo.

E la mascherina va usata? In Italia l’obbligo di indossare la mascherina è previsto solo nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici. In alcune regioni come la Campania invece è obbligatoria sempre perciò anche in bici.