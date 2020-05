Campania. Passeggiate, jogging e attività motoria: cosa si può fare e cosa no dal 4 maggio

Pone ulteriori limitazioni l‘ordinanza n. 41 della Regione Campania rispetto al DPCM del Governo. Regole più ferree per sport, jogging e passeggiate. A stabilirle il governatore Vincenzo De Luca.

Campania, uso obbligatorio di mascherine all’aperto

Come già annunciato nella conferenza stampa di ieri, dal 4 maggio al 10 maggio scatta l’obbigo di usare le mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico su tutto il territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

LEGGI ANCHE: NUOVE REGOLE PER BAR, PASTICCERIE E RISTORANTI

Attività motoria e passeggiate: le nuove regole

Il provvedimento consente di svolgere attività motoria all’aperto, ma solotanto nei pressi dela propria abitazione e in forma individuale, allo scopo di evitare assembramenti. E’ consentito farlo anche con un accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti. In questo caso, però, è necessario mantenere un obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti.

Rispetto al divieto assoluto in vigore nelle prime settimane del lockdown, dunque, De Luca ha allentato i divieti e ha autorizzato i cittadini a svolgere attività sportiva vicino casa. Ma lo si può fare solo in due fasce orarie della giornata. Di mattina, dalle ore 6,30 alle 8,30; di sera, dalle ore 19,00 alle 22,00. Permane inoltre il divieto di svolgere attività di corsa, footing e jogging nelle aree pubbliche e in mezzo alla gente. E’ consentito invece passeggiare.