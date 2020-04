Giugliano, c’è speranza: quarto giorno senza contagi da coronavirus

Per il quarto giorno consecutivo a Giugliano in Campania non si registrano nuovi casi positivi di coronavirus. Il numero dei contagiati resta per fortuna inchiodato a 70. I decessi totali sono 2. Le persone attualmente guarite, invece, sono 16.

Giugliano, quarto giorno senza contagi da coronavirus

A riferire i dati è il bollettino giornaliero del 28 aprile fornito dalla Protezione Civile. Il trend in calo, dunque, sembra ricevere ulteriore conferma nei numeri di questi giorni. La Polizia Municipale resta continua la sua attività di controllo e monitoraggio del territorio per evitare assembramenti e infrazioni ai divieti anti-contagio. Nella giornata di oggi sono state controllate 95 persone in strada. Due hanno ricevuto una contravvezione perché fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo di necessità. Dieci le attività commerciali sotto osservazione.