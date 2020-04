Fase 2, Conte: “Dal 4 maggio consentiti i funerali ma a queste condizioni”

Il premier Conte durante la conferenza stampa di questa sera in diretta da Palazzo Chigi ha annunciato le più importanti novità della fase 2 tra queste quella che riguarda i funerali.

Fase 2, i funerali

Dal 4 maggio i funerali potranno tenersi ma preferibilmente all’aperto e con un massimo di 15 persone tutte protette da guanti e mascherine.

Il premier ha sottolineato che questo delle esequie è stato un punto dolente per lui dal punto di vista personale e che molto spesso ha pensato a cosa fare per rendere meno gravosa la situazione di tante famiglie che non potevano dare l’ultimo saluto al proprio caro. Circostanza che tantissimi cittadini hanno dovuto subire in queste settimane. Sarà dunque possibile ritornare a celebrare funerali ma con delle regole ferree per evitare i contagi.

Purtroppo non tutti hanno rispettato le disposizioni tanto che a Saviano un comune in provincia di Napoli al funerale del Sindaco si è creato un vero e proprio corteo funebre che ha destato scalpore tanto da determinare l’intervento del Presidente della Regione che ha trasformato in zona rossa il comune.

Potrete anche interessarti >> Quando aprono barbieri, bar e centri estetici